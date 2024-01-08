Поэтому при выходе на улицу советуем не забыть тепло одеться и взять с собой перчатки и теплые шарфики. В то же время, в этот день синоптики не прогнозируют осадков в большей части украинских регионов.
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Какая будет погода в Украине 9 января
Почти все области Украины 9 января продолжат накрывать сильные морозы, а температура опустится до -12 градусов. В то же время, во всех регионах нашего государства в этот день не ожидают осадков, а также значительных штормовых порывов. Скорость ветра будет достигать в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду.
На Западе Украины в этот день прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Температура по областям будет колебаться от -7 до -10 градусов. В то же время, небольшое тепло в этот день придет на Закарпатье, где столбики термометра могут подняться до +1 градуса.
На Севере Украины погода будет похожей, ведь там тоже не ожидают осадков, а температура также не будет подниматься выше -7 градусов. Холоднее всего этого дня будет в Черниговской области, где температура упадет до -12 градусов.
В центральных и восточных областях также прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в виде снега. Жителей регионов также порадуют лучики зимнего солнца, а температура может колебаться от -6 до -13 в зависимости от области.
Чуть теплее погода будет в южных областях. Там также не прогнозируют значительные осадки, а температура составит от -3 до -7 градусов. Несмотря на это, снег 9 января синоптики прогнозируют в Крыму. Столбики термометра там могут подняться до +1 градуса.
Температура в областных центрах Украины
Киев – -9...-7
Ужгород – -1...+1
Львов – -10...-8
Ивано-Франковск – -10...-8
Тернополь – -10..-8
Черновцы – -9...-7
Хмельницкий – -9…-7
Луцк – -9...-7
Ровно – -9...-7
Житомир – -9...-7
Винница – -9...-7
Одесса – -6...-4
Николаев – -5...-3
Херсон – -5...-3
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -8...-6
Черкассы – -9...-7
Чернигов – -12...-10
Суммы – -11...-9
Полтава – -10...-8
Днепр – -10...-8
Запорожье – -7...-5
Донецк – -12...-10
Луганск – -13...-11
Харьков – -11...-9
Прогноз погоды в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра.