Поэтому при выходе на улицу советуем не забыть тепло одеться и взять с собой перчатки и теплые шарфики. В то же время, в этот день синоптики не прогнозируют осадков в большей части украинских регионов.

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Какая будет погода в Украине 9 января

Почти все области Украины 9 января продолжат накрывать сильные морозы, а температура опустится до -12 градусов. В то же время, во всех регионах нашего государства в этот день не ожидают осадков, а также значительных штормовых порывов. Скорость ветра будет достигать в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду.

На Западе Украины в этот день прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Температура по областям будет колебаться от -7 до -10 градусов. В то же время, небольшое тепло в этот день придет на Закарпатье, где столбики термометра могут подняться до +1 градуса.

На Севере Украины погода будет похожей, ведь там тоже не ожидают осадков, а температура также не будет подниматься выше -7 градусов. Холоднее всего этого дня будет в Черниговской области, где температура упадет до -12 градусов.

В центральных и восточных областях также прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в виде снега. Жителей регионов также порадуют лучики зимнего солнца, а температура может колебаться от -6 до -13 в зависимости от области.

Чуть теплее погода будет в южных областях. Там также не прогнозируют значительные осадки, а температура составит от -3 до -7 градусов. Несмотря на это, снег 9 января синоптики прогнозируют в Крыму. Столбики термометра там могут подняться до +1 градуса.

Температура в областных центрах Украины

Киев – -9...-7

Ужгород – -1...+1

Львов – -10...-8

Ивано-Франковск – -10...-8

Тернополь – -10..-8

Черновцы – -9...-7

Хмельницкий – -9…-7

Луцк – -9...-7

Ровно – -9...-7

Житомир – -9...-7

Винница – -9...-7

Одесса – -6...-4

Николаев – -5...-3

Херсон – -5...-3

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -8...-6

Черкассы – -9...-7

Чернигов – -12...-10

Суммы – -11...-9

Полтава – -10...-8

Днепр – -10...-8

Запорожье – -7...-5

Донецк – -12...-10

Луганск – -13...-11

Харьков – -11...-9



Прогноз погоды в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра.