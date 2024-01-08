Тому під час виходу на вулицю радимо не забути тепло одягнутися й взяти з собою рукавички й теплі шарфики. Водночас цього дня синоптики не прогнозують опадів у більшій частині українських регіонів.

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Якою буде погода в Україні 9 січня

Майже всі області України 9 січня продовжать накривати значні морози, а температура опуститься до -12 градусів. Водночас у всіх регіонах нашої держави цього дня не очікують опадів, а також значних штормових поривів. Швидкість вітру сягатиме в діапазоні від 5 до 10 метрів за секунду.

На Заході України цього дня прогнозують мінливу хмарність з проясненнями. Температура по областях коливатиметься від -7 до -10 градусів. Водночас невелике тепло цього дня прийде на Закарпаття, де стовпчики термометра можуть піднятися до +1 градуса.

На Півночі України погода буде схожою, адже там також не очікують опадів, а температура також не підніматиметься вище -7 градусів. Найхолодніше цієї доби буде у Чернігівській області, де температура впаде до -12 градусів.

У центральних і східних областях також прогнозують мінливу хмарність і відсутність опадів у вигляді снігу. Жителів регіонів також потішать промінчики зимового сонця, а температура може коливатися від -6 до -13 в залежності від області.

Трохи теплішою буде погода у південних областях. Там також не прогнозують значних опадів, а температура становитиме від -3 до -7 градусів. Попри це, сніг 9 січня синоптики прогнозують у Криму. Стовпчики термометра там можуть піднятися +1 градуса.

Температура в обласних центрах України

Київ – -9...-7

Ужгород – -1...+1

Львів – -10...-8

Івано-Франківськ – -10...-8

Тернопіль – -10..-8

Чернівці – -9...-7

Хмельницький – -9…-7

Луцьк – -9...-7

Рівне – -9...-7

Житомир – -9...-7

Вінниця – -9...-7

Одеса – -6...-4

Миколаїв – -5...-3

Херсон – -5...-3

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -8...-6

Черкаси – -9...-7

Чернігів – -12...-10

Суми – -11...-9

Полтава – -10...-8

Дніпро – -10...-8

Запоріжжя – -7...-5

Донецьк – -12...-10

Луганськ – -13...-11

Харків – -11...-9



Прогноз погоди в Україні 9 січня / Карта Укргідрометцентру