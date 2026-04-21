Дожди, мокрый снег и облачность: синоптик сказал, сколько еще продлится непогода

Непогода в Украине сохранится и в течение следующей недели. Облачность, дожди и сильный ветер будут определять характер погоды, тогда как температурный режим существенно не будет меняться.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Сколько еще продлится непогода в Украине?

В Укргидрометцентре отметили, что непогода в Украине, в частности облачность, осадки и сильный ветер, будет сохраняться в Украине как минимум до конца месяца – до 30 апреля погодные условия будут оставаться относительно стабильными и подобными.

В общем пока эта и следующая неделя, до 30 апреля, будут похожими друг на друга,

– сообщил Семилит.

Также он добавил, что с 27 апреля периодически будет дождливо, тогда как температурные показатели значительно не изменятся. В ночные часы температура будет поливать в пределах 1 – 8 градусов тепла, а в день воздух будет прогреваться до +9 – +14.

Какая погода будет в ближайшие дни?