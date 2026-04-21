Дожди, мокрый снег и облачность: синоптик сказал, сколько еще продлится непогода
- Непогода в Украине сохранится до 30 апреля с облачностью, дождями и сильным ветром.
- Температура ночью будет 1 – 8 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов.
Непогода в Украине сохранится и в течение следующей недели. Облачность, дожди и сильный ветер будут определять характер погоды, тогда как температурный режим существенно не будет меняться.
Об этом в комментарии 24 Канала заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Сколько еще продлится непогода в Украине?
В Укргидрометцентре отметили, что непогода в Украине, в частности облачность, осадки и сильный ветер, будет сохраняться в Украине как минимум до конца месяца – до 30 апреля погодные условия будут оставаться относительно стабильными и подобными.
В общем пока эта и следующая неделя, до 30 апреля, будут похожими друг на друга,
– сообщил Семилит.
Также он добавил, что с 27 апреля периодически будет дождливо, тогда как температурные показатели значительно не изменятся. В ночные часы температура будет поливать в пределах 1 – 8 градусов тепла, а в день воздух будет прогреваться до +9 – +14.
Какая погода будет в ближайшие дни?
21 апреля ожидаются дождливая погода почти на всей территории Украины. Температура ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла, днем – +7 – +12.
22 апреля осадков станет меньше – одновременно появятся ночные заморозки в воздухе. Столбики термометров ночью будут показывать 0 – 3 градуса, тогда как днем солнце прогреет воздух до +9...+14 градусов.
Также синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении – ветер. Порывы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Опасность ожидается 21 апреля на Юге Украины и 23 апреля – на всей территории Украины.