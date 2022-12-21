В ближайшее время в Украине будет царить совсем не зимняя погода. 21 декабря столбики термометров могут опуститься ниже 0 градусов только в Кировоградской, Луганской и Сумской областях.

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Во всех других областях Украины будет теплее. На Западе и Юге воздух прогреется до +5...+9 градусов. В то же время в Центре и Востоке будет холоднее.

Где возможен дождь со снегом

В Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Луганской,

Донецкой,

Днепропетровская область.

22 – 23 декабря дожди переместятся на западную и северную части Украины. В то же время, на Востоке обещают солнечную погоду. Ночью в Центре 22 декабря возможны небольшие морозы – до -3...-1 градуса. В Сумской области будет на несколько градусов холоднее. Однако днем морозы синоптики не прогнозируют.

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К слову, с 23 декабря морозов уже не будет даже ночью.

24 декабря в Украине будет царить пасмурная и мокрая погода. Дожди накроют все регионы Украины. В Крыму столбики термометров снова поднимутся до аномальных показателей. Синоптики обещают на полуострове до +12 градусов.



24 декабря в Украине обещают дождливую погоду / Карта Укргидрометцентра