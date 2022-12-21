Найближчим часом в Україні пануватиме зовсім не зимова погода. 21 грудня стовпчики термометрів можуть опуститися нижче 0 градусів лише у Кіровоградській, Луганській та Сумській областях.

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В усіх інших областях України буде тепліше. На Заході та Півдні повітря прогріється до +5...+9 градусів. Водночас в Центрі та на Сході буде холодніше.

Де можливий дощ зі снігом

У Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Луганській,

Донецькій,

Дніпропетровській областях.

22 – 23 грудня дощі перемістяться на західну та північну частини України. Водночас на Сході обіцяють сонячну погоду. Уночі в Центрі 22 грудня можливі невеликі морози – до -3...-1 градусів. На Сумщині буде на кілька градусів холодніше. Однак вдень морозів синоптики не прогнозують.

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До речі, з 23 грудня морозів вже не буде навіть вночі.

24 грудня в Україні пануватиме похмура й мокра погода. Дощі накриють всі регіони України. У Криму стовпчики термометрів знову підіймуться до аномальних показників. Синоптики обіцяють на півострові до +12 градусів.



24 грудня в Україні обіцяють дощову погоду / Карта Укргідрометцентру