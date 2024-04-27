Возможно ли, что следующие зимы тоже будут теплыми, или все же ждать сильных морозов – в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Обратите внимание "Теплое, но не жаркое": метеоролог удивила прогнозом на лето

Будут ли еще лютые зимы в Украине

Эксперт отметила, что климат на планете и в Украине меняется. В частности, существенно возрастает температура воздуха. Кстати, наибольший рост температуры наблюдается зимой и летом.

Современная зима в Украине стала в среднем на 1,5 градуса теплее по сравнению с 1961 – 1990 годами. Поэтому аномально теплая зима в этом году не случайность, а закономерность тех процессов, что наблюдались в течение последних десятилетий,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, что причиной таких изменений прежде всего является деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект на нашей планете.

Ожидается, что этот рост температуры будет наблюдаться и в дальнейшем, независимо от того, какой именно сценарий развития выберет человечество и сколько парниковых газов сгенерирует.

При условии, что мы продолжим жить так, как сейчас, не сократим выбросов парниковых газов, уже к концу века глобальная температура воздуха может повыситься на 2,6 – 4,8 градуса по сравнению с 1986 – 2005 годами.

Существенно возрастет и температура воздуха в Украине. Зима станет еще теплее и к концу века в Харькове она может быть такой, как сейчас в Херсоне,

– отметила метеоролог.

Впрочем, добавила эксперт, несмотря на значительный рост средней за год и сезон температуры воздуха, количество дней с сильными морозами существенно не изменится.

"Поэтому вторжения арктического воздуха возможны и в дальнейшем, но они будут происходить на более высоком фоне температуры, что может создавать большие риски для сельского хозяйства, энергетики и других отраслей экономики", – отметила Балабух.

Кстати, дальнейший рост температуры воздуха будет приводить к тому, что снежные зимы станут для нас редкостью.