И возможно ли еще похолодание, какой будет погода до конца месяца, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Кибальчич прогнозировал, что на этой неделе в результате развития циклонической деятельности и активизации атмосферных фронтов погода в большинстве областей Украины ощутимо изменится. Будут дожди различной интенсивности.

Впрочем, заметил метеоролог, температура сохранится на достаточно высоком уровне. Существенные колебания не ожидаются. Будет превышать климатическую норму по всей Украине на 4 – 7 градусов.

В четверг ночью +5 – +10 градусов, днем +13 – +18, только в западных областях +7 – +12 градусов. В оккупированном Крыму местами уже +20 – +23 градуса.

В пятницу, 28 марта, ночью +6 – +11, днем уже +14 – +21 градусов. Только на Западе ночью еще -1 – +4 градусов, днем +7 – +12 градусов.

Ожидается, что последние выходные марта также будут теплыми. В субботу ночью +3 – +8 градусов, днем +13 – +18, в Крыму местами +19 – +23 градуса.

В воскресенье температура воздуха ночью +6 – +11 градусов, днем +12 – +18 градусов.

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в марте за всю историю наблюдений, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.



Абсолютный максимум +19 – +29 градусов, в Карпатах +14 – +16 градусов.