Когда прекратятся дожди в Украине

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Как долго еще будут дожди в Украине

Во вторник ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем на Левобережье и в Карпатах, 26 марта ночью в восточных областях, днем в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье местами дожди. На остальной территории осадки не ожидаются.

В четверг, 27 марта, дожди будут в большинстве областей.

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Где будут дожди 25 – 27 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

В ближайшие трое суток ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью будет +2 – +8, днем +9 – +14. Теплее всего на Юге и Закарпатье, – +13 – +18 градусов.

По ориентировочному прогнозу на картах, уже в пятницу, 28 марта дожди прекратятся. Разве что ночью на Харьковщине, Полтавщине, Черниговщине, Днепропетровщине и Сущине еще возможны небольшие осадки, впрочем, днем уже не ожидаются.

Прогноз погоды на 28 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, месячное количество осадков ожидается меньше нормы. Синоптики прогнозировали, что оно будет в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах 50 – 72.