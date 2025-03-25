Коли припиняться дощі в Україні

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Як довго ще будуть дощі в Україні

У вівторок вночі в північних, більшості західних і центральних областей, вдень на Лівобережжі й у Карпатах, 26 березня вночі у східних областях, вдень у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди дощі. На решті території опади не очікуються.

У четвер, 27 березня, дощі будуть у більшості областей.

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Де будуть дощі 25 – 27 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

У найближчі три доби вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі буде +2 – +8, удень +9 – +14. Найтепліше на Півдні й Закарпатті, – +13 – +18 градусів.

За орієнтовним прогнозом на картах, уже в п'ятницю, 28 березня дощі припиняться. Хіба що вночі на Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині й Сущині ще можливі невеликі опади, втім, удень вже не очікуються.

Прогноз погоди на 28 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, місячна кількість опадів очікується меншою за норму. Синоптики прогнозували, що вона буде в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах 50 – 72.