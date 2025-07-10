Но может ли быть +50 и более – в интервью 24 Каналу объяснила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Разница более чем в 20 градусов: в Украине прогнозируют сильные перепады температуры

Сильная жара в Украине

Наталья Птуха рассказала, что температура, которую прогнозируют синоптики, – это температура естественной воздушной массы, которая расположена не под прямыми солнечными лучами, а в тени. Измеряется в специально оборудованных психрометрических будках.

Как измеряется температура на метеостанциях / Коллаж 24 Канала с фото Укргидрометцентра

В них удалены датчики или термометры от зданий, асфальта, то есть от дополнительных источников, которые могут исказить естественную температуру воздушной массы.

Поэтому некоторая разница в градусах, конечно, может быть в городе, особенно на термометрах, которые возле зданий. Или же на автомобильных датчиках возможны абсолютно, скажем так, бешеные значения,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Добавила, конечно, что под прямыми солнечными лучами любые поверхности, особенно в городе, а это много металлических и каменных конструкций, все эти покрытия искусственные, они прогреваются и добавляют избыточное дополнительное тепло в приземные слои атмосферы.

Поэтому, конечно, в центре города и под прямыми солнечными лучами, там где меньше зелени, температуры могут быть выше. Но это уже больше как искусственное добавление тепла к и так раскаленной воздушной массе,

– отметила Наталья Птуха.

Также отметила, что то, что на метеостанциях, – измеряются удаленно от этих дополнительных источников. И там измеряется именно естественное состояние воздушной массы, которая поступила на нашу территорию.

Почему температура на бытовом термометре отличается от прогнозируемой: смотрите видео

Заметим, что в течение 10 – 12 июля, по данным Укргидрометцентра, жарче всего будет в восточных, юго-восточных областях. Впрочем, даже +40 градусов синоптики там пока не прогнозируют. Ожидается максимум до +38 градусов.

Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеорологических наблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.