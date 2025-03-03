Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине в марте

Кибальчич писал, что над Центральной и Восточной Европой установится поле высокого давления. Также будет поступать теплый воздух с юго-запада. Вследствие этого в Украине в течение всей недели существенно повысится температура воздуха, особенно в западных и южных регионах.

По прогнозу метеоролога, осадков практически не предвидится. Ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные туманы.

Ожидается, что во вторник, 4 марта, на всей территории Украины будет тепло и сухо, без осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, днем в северных и западных областях местами порывы, 15 – 17 метров на секунду; на Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

В среду также сохранится теплая погода без осадков на всей территории нашего государства. Ночью и утром на Западе и Юге возможен туман. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью на Севере и Востоке местами возможны порывы, 15 – 20 метров в секунду.

В четверг, 6 марта, погоду будет продолжать определять гребень высокого давления с запада. Ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью в северных и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

В пятницу на всей территории Украины ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В субботу, 8 марта, также продолжится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью +1 – +6 градусов, днем +12 – +17.

В воскресенье вследствие влияния молодого антициклона с северо-востока, в Украине также ожидается сухая погода, без осадков и с малооблачным небом. Ветер предполагается восточный/юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.