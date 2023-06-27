Прогноз погоды на ближайшие трое суток обнародовали в Укргидрометцентре. В четверг в части регионов снизится температура.

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Где ожидается похолодание

Синоптики прогнозируют, что 27 июня в восточных, северо-восточных, днем и западных, Житомирской и Винницкой областях будут кратковременные дожди с грозами. Тем временем на остальной территории уже без осадков.

Днем температура воздуха будет достигать +20...+25 градусов. Однако на Юге пригреет до +29.

Далее, 28 и 29 июня кратковременные грозовые дожди ожидаются в дневные часы преимущественно в большинстве областей нашего государства.

Лишь днем в четверг на Юге страны снизится на 2 – 4 градуса,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 июня / Скриншот из Укргидрометцентра