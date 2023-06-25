Сколько будет лить и в каких областях возможны осадки на следующей неделе, ранее в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в июне еще будут

По ориентировочным прогнозам Укргидрометцентра, на следующей неделе будет наблюдаться похожая тенденция, как на текущей. Ярко выраженных процессов нет.

Это будет малоградиентное поле. Соответственно, над Западом опять же будет удерживаться нестабильная атмосфера. Развитие кучево-дождевых облаков все же может быть еще и на следующей неделе,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, что в остальных областях интенсивность и территория распространения дождей будет меньше. Тем не менее там будет преобладать погода без осадков.

Также синоптик объяснила, что для лета это типичная погода, ничего аномального нет. Дожди носят преимущественно локальный характер. То есть в одном месте могут быть очень интенсивные осадки, между тем в другом, буквально в нескольких километрах, уже более спокойного характера или вообще солнечно.

Прогноз погоды на 26 июня / Скриншот из Укргидрометцентра