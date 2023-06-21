Так, машины затопило на одном из паркингов на Берестейской. Соответствующее видео распространилось в сети, информирует 24 Канал.
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В Киеве затопило элитные авто
На обнародованных кадрах можно увидеть, что 20 июня из-за аномального ливня в столице утонули элитные машины, стоявшие на подземном паркинге.
Среди затонувших авто есть и машины элитного класса. Среди них – Porsche, BMW, Mercedes-Benz и другие.
Утонувшие авто в столице: смотрите видео
Погода в Киеве 21 июня
В Укргидрометцентре рассказали, что 21 июня ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 14 – 19 градусов, днем 24 – 29 градусов.
В Киеве ночью прогнозируют 16 – 18 градусов, днем 26 – 28 градусов.
Непогода пришла в Украину: последние новости
- В Киеве 20 июня прошли сильные ливни, подтоплены ряд улиц. Поэтому энергетики ДТЭК работали в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их.
- В селе Гатное молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте работала полиция и ГСЧС.
- Львов 19 июня накрыл сильный и внезапный ливень. В результате сильного дождя подтопило некоторые улицы, вода просто не успевала сходить.
- Во Львовской области 10 июня прошли мощные дожди. Из-за непогоды и стечения горных рек пострадали два района Львовской области – Дрогобычский и Стрыйский.
- Были затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду.
- Кроме этого, Прикарпатье накрыла непогода. Спасатели советовали воздержаться от походов в горы.