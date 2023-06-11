Из-за мощных ливней, которые прошли в субботу, и стока горных рек пострадали два района Львовской области – Дрогобычский и Стрыйский. Глава ОВА рассказал о последствиях затопления.

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Затоплены дома и эвакуация в Дрогобычском районе

В Дрогобычском районе произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. По всей протяженности реки размыты берега.

Затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду,

– отметил Козицкий.

Также добавил, что газо- и водоснабжение поселка временно прекращено. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения.

"Подразделения ГСЧС спасли 45 человек. Из них 8 детей", – отметил глава ОВА.

Из-за повреждения одного моста в селе Новый Кропивник и двух в селе Перепростыня отсутствует доезд в 16 населенных пунктов. Возможен объезд.

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Последствия ливней в Стрыйском районе

В населенных пунктах Подгородцы и Урыч подмыло дорожное полотно, в самом опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен.

Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них – 44 ребенка. Часть из них отправились домой по железной дороге, других временно поселили в местном народном доме,

– рассказал Козицкий.

️Состоянием на 10 часов дожди продолжаются. Однако уже уменьшились. Вода сошла самотеком.

️Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется. Спасательные работы продолжаются,

– подчеркнул глава ОВА.

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