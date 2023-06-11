Еще в субботу, 10 июня, температура воздуха в Украине достигала +23...+28 градусов. В центральных, Одесской и Николаевской областях даже до +30. Однако на воскресенье прогнозировали значительно меньше градусов.

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Среди июня в Украине снова похолодает

Так, в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие трое суток, в течение 11 – 13 июня, в Украине будут идти кратковременные дожди, грозы. Кроме того, днем на Юге град.

В воскресенье и понедельник в западных, Житомирской, Винницкой областях местами сильный дождь. Во вторник в большинстве северных и центральных областей уже без осадков.

Заметим, что по словам синоптиков, порывы ветра 11 – 12 июня будут кое-где достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +11...+19. На Западе и Севере страны 12 – 13 июня +7…+13. Днем +16..+25, в западных областях местами +10...+15 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 11 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

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Прогноз погоды от Кибальчича