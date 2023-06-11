Ще в суботу, 10 червня, температура повітря в Україні сягала + 23...+28 градусів. У центральних, Одеській та Миколаївській областях навіть до +30. Натомість на неділю прогнозували значно менше градусів.
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Серед червня в Україні знову похолодає
Так, в Укргідрометцентрі повідомили, в найближчі три доби, упродовж 11 – 13 червня, в Україні йтимуть короткочасні дощі, грози. Окрім того, вдень на Півдні подекуди град.
У неділю та понеділок в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями значний дощ. У вівторок в більшості північних та центральних областей вже без опадів.
Зауважимо, що за словами синоптиків, пориви вітру 11 – 12 червня подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +11...+19. На Заході та Півночі країни 12 – 13 червня +7...+13. Вдень +16..+25, у західних областях місцями +10...+15 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Прогноз погоди на 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Прогноз погоди від Кібальчича
- Зауважимо, що похолодання прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич. Зазначав, що період відносно стабільної та стійкої погоди в Україні підходить до свого завершення.
- Тож внаслідок активізації циклонічної діяльності над акваторією Чорного та Азовського морів, а також під впливом малорухомого атмосферного фронту з Півночі, на вихідних у більшості областей збільшиться ймовірність дощів. Також посилиться вітер.
- За прогнозом синоптика, в окремих районах можливі сильні зливи з грозою та навіть град. У неділю в районі Полісся та більшості західних областей України на тлі похмурого неба та опадів температурні показники суттєво знизяться.