Ще в суботу, 10 червня, температура повітря в Україні сягала + 23...+28 градусів. У центральних, Одеській та Миколаївській областях навіть до +30. Натомість на неділю прогнозували значно менше градусів.

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Серед червня в Україні знову похолодає

Так, в Укргідрометцентрі повідомили, в найближчі три доби, упродовж 11 – 13 червня, в Україні йтимуть короткочасні дощі, грози. Окрім того, вдень на Півдні подекуди град.

У неділю та понеділок в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями значний дощ. У вівторок в більшості північних та центральних областей вже без опадів.

Зауважимо, що за словами синоптиків, пориви вітру 11 – 12 червня подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+19. На Заході та Півночі країни 12 – 13 червня +7...+13. Вдень +16..+25, у західних областях місцями +10...+15 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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