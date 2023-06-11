В то же время по Украине ожидается І уровень опасности – желтый. 24 Канал подробнее расскажет, в каких регионах прогнозируется непогода.

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Украину накроют штормовые предупреждения

11 июня в Украине ожидаются грозы, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду в Херсонской, Запорожской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областях.

Также в этих регионах прогнозируется сильный дождь, днем в южных областях в отдельных районах будет град. Кроме этого, ожидается І уровень опасности – желтый.

К тому же в Одессе также объявили штормовое предупреждение – ожидаются грозы и шквалы. Порывы ветра местами достигнут 15 – 20 метров в секунду.

В связи с этим мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.

В Киеве также ожидается резкое похолодание и объявлен І уровень опасности. Так что в столице и области будут грозы, град и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура днем – около 14 градусов тепла.

В Хмельницкой области в течение суток 11 июня ожидаются грозы, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, местами значительный дождь и град.



В Украине ожидается І уровень опасности – желтый / Карта

Львовщина пострадала из-за непогоды

Во Львовской ОВА рассказывали, что из-за мощных ливней и стеканий горных рек пострадали два района области – Дрогобычский и Стрыйский.

В Сходнице произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. По всей протяженности реки размыты берега.

В настоящее время затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду.

Газо- и водоснабжение поселка временно прекратили. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения. Подразделения ГСЧС спасли 45 человек – из них 8 детей.

Из-за повреждения 1 моста в селе Новый Кропивник и 2 мостов в селе Перепростыня отсутствует доезд в 16 населенных пунктов. Объезд возможен.

Кроме того, в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен.

Из заповедника Тустань спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них – 44 ребенка.

По состоянию на утро 11 июня осадки продолжаются, но они снизились. Вода взошла самотеком. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется и спасательные работы продолжаются.