Очевидцы сообщили, что подтопленными были улицы: Стрыйская и Сахарова. 24 Канал.

Смотрите также Часть Украины будет в плену гроз и дождя: прогноз погоды на 20 июня

В районе Стрыйской непогода повлекла затрудненное движение и подтопление улицы. В то же время сильный дождь как начался внезапно, так и внезапно закончился.

Во Львове подтопило улицы / Видео Алексея Сторожука для 24 Канала

Подтопленной была и улица Сахарова. Однако жители этой улицы часто сталкиваются с подобным явлением.

Ливень во Львове начался внезапно / Видео 24 Канала

Заметим, что на сегодняшний день синоптики прогнозировали, что в Западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях пройдут грозы. Было объявлено об опасности I уровня.

Непогода на Львовщине