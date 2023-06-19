Очевидці повідомили, що підтопленими були вулиці: Стрийська та Сахарова, інформує 24 Канал.

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В районі Стрийської негода спричинила ускладнений рух та підтоплення вулиці. Водночас сильний дощ як почався раптово, так і раптово закінчився.

У Львові підтопило вулиці / Відео Олексія Сторожука для 24 Каналу

Підтопленою була і вулиця Сахарова. Однак, жителі цієї вулиці часто зіштовхуються з подібним явищем.

Злива у Львові розпочалась раптово / Відео 24 Каналу

Зауважимо, що на сьогодні синоптики прогнозували, що у Західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях пройдуть грози. Було оголошено про небезпеку I рівня.

Негода на Львівщині