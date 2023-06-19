Разом з тим протягом 19 – 22 червня в окремих регіонах попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Мовиться про центральні області та:

Сумську,

Миколаївську,

Запорізьку,

Донецьку,

Харківську,

Житомирську області.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України переважатиме тепла та суха погода. Дощі нарешті відступлять, однак на Рівненщині все ж можливі опади. Температура повітря становитиме +22...+24 градуси. На Сході буде дещо тепліше – +26...+28 градусів.

На Півночі можливі дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. А на Півдні – +28...+30. Опадів там не прогнозують.

У Києві буде мінлива хмарність та можливий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме +26...+28 градусів.

Погода у містах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27



Прогноз погоди на 20 червня / Фото Укргідрометцентру