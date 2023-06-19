Разом з тим протягом 19 – 22 червня в окремих регіонах попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Мовиться про центральні області та:
- Сумську,
- Миколаївську,
- Запорізьку,
- Донецьку,
- Харківську,
- Житомирську області.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України переважатиме тепла та суха погода. Дощі нарешті відступлять, однак на Рівненщині все ж можливі опади. Температура повітря становитиме +22...+24 градуси. На Сході буде дещо тепліше – +26...+28 градусів.
На Півночі можливі дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. А на Півдні – +28...+30. Опадів там не прогнозують.
У Києві буде мінлива хмарність та можливий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме +26...+28 градусів.
Погода у містах України
Київ – +26...+28
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Прогноз погоди на 20 червня / Фото Укргідрометцентру