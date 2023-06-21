Так, машини затопило на одному з паркінгів на Берестейській. Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.
До теми Київ накрили червневі зливи, частину столиці підтопило: ексклюзивні фото та відео
У Києві затопило елітні авто
На оприлюднених кадрах можна побачити, що 20 червня через аномальну зливу у столиці потонули елітні машини, які стояли на підземному паркінгу.
Серед затонулих авто є й машини елітного класу. Серед них – Porsche, BMW, Mercedes-Benz та інші.
Потонулі авто у столиці: дивіться відео
Погода у Києві 21 червня
В Укргідрометцентрі розповіли, що 21 червня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями буде короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 14 – 19 градусів, вдень 24 – 29 градусів.
У Києві вночі прогнозують 16 – 18 градусів, вдень 26 – 28 градусів.
Негода прийшла в Україну: останні новини
- У Києві 20 червня пройшли сильні зливи, підтоплені низка вулиць. Через це енергетики ДТЕК працювали у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.
- У селі Гатне блискавка влучила у житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці працювала поліція і ДСНС.
- Львів 19 червня накрила сильна і раптова злива. Унаслідок сильного дощу підтопило деякі вулиці, вода просто не встигала сходити.
- На Львівщині 10 червня пройшли потужні дощі. Через негоду та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – Дрогобицький і Стрийський.
- Було затоплено 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду.
- Окрім цього, Прикарпаття накрила негода. Рятувальники радили утриматися від походів у гори.