Так, машини затопило на одному з паркінгів на Берестейській. Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

До теми Київ накрили червневі зливи, частину столиці підтопило: ексклюзивні фото та відео

У Києві затопило елітні авто

На оприлюднених кадрах можна побачити, що 20 червня через аномальну зливу у столиці потонули елітні машини, які стояли на підземному паркінгу.

Серед затонулих авто є й машини елітного класу. Серед них – Porsche, BMW, Mercedes-Benz та інші.

Потонулі авто у столиці: дивіться відео

Погода у Києві 21 червня

В Укргідрометцентрі розповіли, що 21 червня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями буде короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 14 – 19 градусів, вдень 24 – 29 градусів.

У Києві вночі прогнозують 16 – 18 градусів, вдень 26 – 28 градусів.

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