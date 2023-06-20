У Києві 20 червня пройшли сильні зливи, підтоплені низка вулиць. Кореспондентка 24 Каналу показала, як виглядає дощова столиця.

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У Києві прийшли червневі зливи

На фотографіях Валентини Поліщук дощова столиця виглядає надзвичайно красиво, особливо на заході сонця. Будівлі та дороги, мокрі від дощу, відсвічує помаранчеве світло. У деяких районах в небі можна було навіть побачити веселку.

Як виглядає злива у Києві: фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Водночас попри всю красу літнього дощу, багато вулиць затоплені. Зокрема на вулиці Боголюбова на Софіївській Борщагівці затопило офіс по ремонту комп’ютерного обладнання й магазин з холодильниками. Техніка буквально плаває, тож збитки у підприємців величезні. Крім цього, вода заполонила бомбосховище.

Наслідки негоди на вулиці Боголюбова: дивіться відео

Підтоплене укриття на Софіївській Борщагівці: дивіться відео

У Києві дощитиме до кінця доби

За інформацією Укргідрометцентру, до кінця доби 20 червня у Києві продовжиться значний дощ. У КМДА пояснили, що основною причиною сильних підтоплень вулиць є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.

Важливо! Наразі на місцях продовжують працювати бригади гідрослужб "Київавтодору". У випадку підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.

Наслідки негоди у столиці