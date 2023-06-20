Унаслідок сильно зливи деякі вулиці Києва почало підтоплювати, інформує 24 Канал. Місцями у столиці України падав дощ з градом.

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Деякі вулиці Києва перетворилися на озера

Зокрема, град падав у центрі Києва. Київська міська військова адміністрація попередила, що в Києві очікується дощ та гроза.

Київ накрила потужна злива: дивіться відео

Киян попередили, що пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів на секунди.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Тому енергетики ДТЕК вже працюють у посиленому режимі", – мовиться у повідомленні КМВА.

У Києві падає сильний дощ: дивіться відео

У мережі публікують відео, на яких видно, наскільки потужна злива та сильний вітер.

Злива у Києві: дивіться відео

Близько 15:05 у Києві було чутно сильний грім, який був схожий на звуки вибухів. Однак жодних вибухів у столиці в цей час не лунало.



У Києві сильна злива / Фото 24 Каналу

Гідрослужби Комунальна корпорація "Київавтодор" працюють у посиленому режимі та чергують на місцях можливих підтоплень. Про це повідомили в КМВА.

За інформацію комунальної корпорації, наразі підтоплень в місті немає.

Загалом підприємства "Київавтодору" мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Водночас у мережі публікують чимало відео, на яких видно, що місцями дороги перетворюються на озера. Унаслідок цього спостерігаються сильні затори, тому слід планувати свій маршрут завчасно.

Зазначимо, що зранку 20 червня у столиці частково не було світла. Річ у тім, що аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК "Київські електромережі".

Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини. Клієнтів оперативно переключили на резервні джерела живлення.

Водночас через відключення світла рух трамваїв і тролейбусів відбувався з певною затримкою у часі.