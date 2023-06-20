У Києві через проблеми зі світлом, які виникли зранку, затримується рух тролейбусів №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 та трамваїв 11, 12, 16, 17, 18, 19. Водночас у Київпастранс зазначили, що рух електротранспорту відновлено.

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Курсування електротранспорту відбувається з відхиленням графіка

Рух тролейбусів №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 та трамваїв 11, 12, 16, 17, 18, 19 затримується по проспектах Івасюка та Бандери, а також вулицях О.Теліги, Кирилівська, Йорданська, Глибочицька.

Причина затримки – відсутність напруги в контактній мережі зі сторони "Київенерго". Рух було відновлено о 8:10, але курсування відбувається з відхиленням графіка.

Чому в Києві не було світла

У ДТЕК "Київські електромережі" повідомили, що енергетики протягом 20 хвилин оперативно відновили електропостачання мешканцям трьох районів столиці.

Повідомляється, що о 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК "Київські електромережі". Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

Клієнтів оперативно переключили на резервні джерела живлення, і о 8:12 повернули світло в усі домівки.

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