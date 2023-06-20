У Києві через проблеми зі світлом, які виникли зранку, затримується рух тролейбусів №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 та трамваїв 11, 12, 16, 17, 18, 19. Водночас у Київпастранс зазначили, що рух електротранспорту відновлено.
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Курсування електротранспорту відбувається з відхиленням графіка
Рух тролейбусів №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 та трамваїв 11, 12, 16, 17, 18, 19 затримується по проспектах Івасюка та Бандери, а також вулицях О.Теліги, Кирилівська, Йорданська, Глибочицька.
Причина затримки – відсутність напруги в контактній мережі зі сторони "Київенерго". Рух було відновлено о 8:10, але курсування відбувається з відхиленням графіка.
Чому в Києві не було світла
У ДТЕК "Київські електромережі" повідомили, що енергетики протягом 20 хвилин оперативно відновили електропостачання мешканцям трьох районів столиці.
Повідомляється, що о 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК "Київські електромережі". Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.
Клієнтів оперативно переключили на резервні джерела живлення, і о 8:12 повернули світло в усі домівки.
Росія атакувала столицю "Шахедами"
- У КМВА повідомили, що вночі 20 червня Росія атакувала Київ "Шахедами". Це була друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.
- Повідомляється, що дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.
- Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятки ворожих цілей. Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.