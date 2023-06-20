В Киеве из-за проблемы со светом, возникшей утром, задерживается движение троллейбусов №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 и трамваев 11, 12, 16, 17, 18, 19. В то же время в Киевпастранс отметили, что движение электротранспорта восстановлено.
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Курсирование электротранспорта происходит с отклонением графика
Движение троллейбусов №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 и трамваев 11, 12, 16, 17, 18, 19 задерживается по проспектам Ивасюка и Бандеры, а также улицам О.Телиги, Кирилловская, Иорданская, Глыбочицкая.
Причина задержки – отсутствие напряжения в контактной сети со стороны "Киевэнерго". Движение было возобновлено в 8:10, но курсирование проходит с отклонением от графика.
Почему в Киеве не было света
В ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что энергетики в течение 20 минут оперативно возобновили электроснабжение жителям трех районов столицы.
Сообщается, что в 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.
Клиентов оперативно переключили на резервные источники питания, и в 8:12 вернули свет во все дома.
Россия атаковала столицу "Шахедами"
- В КГВА сообщили, что ночью 20 июня Россия атаковала Киев "Шахедами". Это была вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.
- Сообщается, что дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.
- Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно два десятка вражеских целей. Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало.