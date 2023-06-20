В частности, жалобы на свет зафиксировали в Соломенском и Святошинском районах. Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

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Почему Киев был без света

Утром жители некоторых районов Киева жаловались на отключение электричества. Так, света не было в Соломенском и Святошинском районах.

В ДТЭК "Киевские электросети" отметили, что в некоторых районах зафиксировано аварийное отключение в сети. В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины. Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома. Причины аварии выясняются.

По данным наших журналистов, свет уже начали возвращать.

Напомним, что в КГВА сообщали, что ночью 20 июня дроны заходили в Киев волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога длилась более трех часов. Однако силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей. Сейчас информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

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