В частности, жалобы на свет зафиксировали в Соломенском и Святошинском районах. Об этом сообщают журналисты 24 Канала.
Обратите внимание Киев атаковали "Шахедами": сколько удалось уничтожить целей
Почему Киев был без света
Утром жители некоторых районов Киева жаловались на отключение электричества. Так, света не было в Соломенском и Святошинском районах.
В ДТЭК "Киевские электросети" отметили, что в некоторых районах зафиксировано аварийное отключение в сети. В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины. Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома. Причины аварии выясняются.
По данным наших журналистов, свет уже начали возвращать.
Напомним, что в КГВА сообщали, что ночью 20 июня дроны заходили в Киев волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога длилась более трех часов. Однако силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей. Сейчас информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Ночная атака Украины 20 июня: что известно
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 20 июня враг нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины.
- Пуски осуществлялись с северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря.
- Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне.
- 30 "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.
- Отмечается, что противовоздушная оборона работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина. Там уничтожены более двух десятков "Шахедов".
- Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300.
- Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск.
- Кстати, городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что этой ночью дроны атаковали город и область. К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Пожарные, ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет.