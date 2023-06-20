Зокрема, скарги на світло зафіксували у Солом'янському та Святошинському районах. Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

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Чому Київ був без світла

Вранці жителі деяких районів Києва скаржились на відключення електрики. Так, світла не було у Солом'янському та Святошинському районах.

У ДТЕК "Київські електромережі" зауважили, що у деяких районах зафіксовано аварійне відключення у мережі. О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини. Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з'ясовуються.

За даними наших журналістів, наразі світло вже почали повертати.

Нагадаємо, що у КМВА повідомляли, що вночі 20 червня дрони заходили на Київ хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Однак силами і засобам нашої ППО у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей. Наразі інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.

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