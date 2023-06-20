Зокрема, скарги на світло зафіксували у Солом'янському та Святошинському районах. Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.
Зверніть увагу Київ атакували "Шахедами": скільки вдалося знищити цілей
Чому Київ був без світла
Вранці жителі деяких районів Києва скаржились на відключення електрики. Так, світла не було у Солом'янському та Святошинському районах.
У ДТЕК "Київські електромережі" зауважили, що у деяких районах зафіксовано аварійне відключення у мережі. О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини. Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з'ясовуються.
За даними наших журналістів, наразі світло вже почали повертати.
Нагадаємо, що у КМВА повідомляли, що вночі 20 червня дрони заходили на Київ хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Однак силами і засобам нашої ППО у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей. Наразі інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.
Нічна атака України 20 червня: що відомо
- У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 20 червня ворог завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України.
- Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.
- Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.
- 30 "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
- Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Там знищено понад два десятки "Шахедів".
- Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.
- Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ.
- До речі, міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що цієї ночі дрони атакували місто та область. На жаль, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає.