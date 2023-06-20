Синоптики прогнозують сильний дощ та грозу. Внаслідок негоди у столиці можуть падати дерева.
Зверніть увагу Частина України буде у полоні гроз та дощу: прогноз погоди на 20 червня
На Київ суне сильна гроза
У столиці та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим. Так, у другій половині дня у Києві та на Київщині прогнозується дощ та гроза.
Через це енергетики ДТЕК працюватимуть у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.
Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі,
– наголосили у компанії.
Зауважимо, що 20 червня в окремих регіонах попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про центральні області та:
- Сумську,
- Миколаївську,
- Запорізьку,
- Донецьку,
- Харківську,
- Житомирську області.
Чого не можна робити на вулиці під час грози
- У жодному випадку не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями.
- Не ховайтеся від зливи під деревами, оскільки вони теж притягують блискавки.
- Якщо у вас із собою є парасолька – у жодному випадку не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди.
- Не користуйтеся будь-якими електричними приладами й не телефонуйте з мобільного телефона.
- Повимикайте будь-які електричні прилади.
- Під час грози не можна купатися у водоймах.
Негода в Україні: останні новини
- Нагадаємо, що Львів 19 червня накрила сильна і раптова злива. Унаслідок сильного дощу підтопило деякі вулиці, вода просто не встигала сходити.
- Також на Львівщині 10 червня пройшли потужні дощі. Через негоду та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – Дрогобицький і Стрийський.
- У річці Східничанка піднявся рівень води. Через це підтоплено селище Східниця Дрогобицького району.
- Так, було затоплено 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду.
- Окрім цього, у населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекривали – обʼїзд був забезпечений.
- Прикарпаття також накрила негода. Рятувальники радять туристам утриматися від походів у гори.