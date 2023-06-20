Синоптики прогнозируют сильный дождь и грозу. В результате непогоды в столице могут падать деревья.
Обратите внимание Часть Украины будет в плену гроз и дождя: прогноз погоды на 20 июня
На Киев движется сильная гроза
В столице и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Так, во второй половине дня в Киеве и Киевской области прогнозируется дождь и гроза.
Поэтому энергетики ДТЭК будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее их ликвидировать.
Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи,
– отметили в компании.
Отметим, что 20 июня в отдельных регионах предупреждается о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Речь идет о центральных областях и:
- Сумской,
- Николаевской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Харьковской,
- Житомирской области.
Что нельзя делать на улице во время грозы
- Ни в коем случае не паркуйте автомобиль под деревьями или высокими конструкциями.
- Не прячьтесь от ливня под деревьями, поскольку они тоже притягивают молнии.
- Если у вас с собой есть зонтик – ни в коем случае не вскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.
- Не пользуйтесь электрическими приборами и не звоните с мобильного телефона.
- Выключите любые электрические приборы.
- Во время грозы нельзя купаться в водоемах.
Непогода в Украине: последние новости
- Напомним, что Львов 19 июня накрыл сильный и внезапный ливень. В результате сильного дождя подтопило некоторые улицы, вода просто не успевала сходить.
- Также во Львовской области 10 июня прошли мощные дожди. Из-за непогоды и стечения горных рек пострадали два района Львовской области – Дрогобычский и Стрыйский.
- В реке Сходничанка поднялся уровень воды. Из-за этого подтоплен поселок Сходница Дрогобычского района.
- Так, были затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду.
- Кроме того, в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрывали – объезд был обеспечен.
- Прикарпатье также накрыла непогода. Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы.