По состоянию на 12 часов 18 июня в реках области наблюдается незначительный спад уровня воды. Однако в течение дня ожидаются значительные дожди с перерывами.

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Воздержитесь от походов в горы

В ГСЧС предупреждают, что возможно возобновление подъемов уровня воды в пределах русел. Кроме того, подчеркивают, что действует штормовое предупреждение. Также возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков.

Внимание! На территории Верховинского района запрещены спортивные сплавы. Также настоятельно просим туристов воздержаться от походов в горы,

– подчеркивают спасатели.

Непогода на Прикарпатье / Фото ГСЧС

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