Когда же ожидать повышения температуры, сколько градусов прогнозируют и где будет теплее всего, рассказывает 24 Канал.

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Потепление по всей Украине

В воскресенье, 18 июня, летней жары еще не будет. В большинстве западных областей столбики термометров днем будут достигать только +19...+21. На ночь же прогнозировали +12…+14. Заметим, что сегодня продолжатся дожди. Кроме того, местами ожидаются грозы.

Тем временем в Черниговской, Полтавской и Сумской областях, вероятно, уже будет +29, а в Черкасской +30.

По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, днем 20 июня ожидается не менее 25 градусов тепла. Во многих регионах будет +29 в тени.

Прогноз погоды на 20 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! По меньшей мере, несколько дней в части областей еще будут дожди. Кратковременные, но кое-где с грозой.