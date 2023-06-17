В каких областях в ближайшее время пройдут сильные дожди, и как долго еще будут осадки информирует 24 Канал.

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Сколько еще будут дожди

Днем 17 июня в Украине пригреет до +19...+25 градусов. Кроме того, в части регионов снова пройдут дожди.

В западных областях кратковременные дожди, местами грозы, 17 июня местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Лишь днем 17 июня на Востоке и Юго-востоке страны, 18 и 19 июня в южных, в понедельник также в Винницкой и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза,

– спрогнозировали синоптики.

Отметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцента, дожди в большинстве областей Украины будут, по меньшей мере, до 21 июня. Когда же прекратятся осадки, уже скоро читайте на 24 Канале.

Прогноз погоды на 21 июня / Скриншот из Укргидрометцентра