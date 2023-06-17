У яких областях найближчим часом пройдуть сильні дощі, і як довго ще будуть опади інформує 24 Канал.

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Скільки ще будуть дощі

Вдень 17 червня в Україні пригріє до +19...+25 градусів. Окрім того, у частині регіонів знову пройдуть дощі.

У західних областях короткочасні дощі, подекуди грози, 17 червня місцями значні дощі. На решті території без опадів. Лише вдень 17 червня на Сході та Південному сході країни, 18 та 19 червня в південних, у понеділок також у Вінницькій та Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– спрогнозували синоптики.

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, дощі у більшості областей України будуть щонайменше до 21 червня. Коли ж припиняться опади, вже незабаром читайте на 24 Каналі.

Прогноз погоди на 21 червня / Скриншот з Укргідрометцентру