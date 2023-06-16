Однак на відміну від попереднього дня, у цей день опади будуть слабшими. Синоптики передбачають лише короткочасні, помірні та неістотні дощі.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то у суботу у більшості областей вона буде трішки вищою, ніж у попередній день, в межах пари градусів. Також українців не турбуватимуть сильні пориви вітру, адже його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.
При цьому найхолодніше буде на Заході України. Там день починатиметься з температури за вікном +19, яка протягом дня подекуди прогріється й до +25.
Дещо теплішою погода буде на Сході нашої держави. Там на початку дня стовпчики термометрів показуватимуть +24, і синоптики обіцяють, що протягом доби вони підійматимуться подекуди до +27.
Натомість на Півдні України варто очікувати на термометрах показників від +25 до +29. Схожою погода буде й на Півночі. Однак там день розпочинатиметься з +26…+27.
Зауважимо, що найтепліше 17 червня буде у Кіровоградській області. Саме там на термометрах можна буде спостерігати теплі +30.
Температура у найбільших містах України
Київ – +27...+29
Ужгород – +20...+22
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +21...+23
Рівне – +23...+25
Житомир – +26...+28
Вінниця – +25...+27
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +25...+27
Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру