Однак на відміну від попереднього дня, у цей день опади будуть слабшими. Синоптики передбачають лише короткочасні, помірні та неістотні дощі.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то у суботу у більшості областей вона буде трішки вищою, ніж у попередній день, в межах пари градусів. Також українців не турбуватимуть сильні пориви вітру, адже його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.

При цьому найхолодніше буде на Заході України. Там день починатиметься з температури за вікном +19, яка протягом дня подекуди прогріється й до +25.

Дещо теплішою погода буде на Сході нашої держави. Там на початку дня стовпчики термометрів показуватимуть +24, і синоптики обіцяють, що протягом доби вони підійматимуться подекуди до +27.

Натомість на Півдні України варто очікувати на термометрах показників від +25 до +29. Схожою погода буде й на Півночі. Однак там день розпочинатиметься з +26…+27.

Зауважимо, що найтепліше 17 червня буде у Кіровоградській області. Саме там на термометрах можна буде спостерігати теплі +30.

Температура у найбільших містах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +20...+22

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +21...+23

Рівне – +23...+25

Житомир – +26...+28

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +25...+27



Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру