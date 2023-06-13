Скільки ще днів буде лити, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. про це інформує 24 Канал.

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Скільки ще в Україні литиме

Кібальчич зазначив, що друга декада червня в Україні буде дощовою. Окрім того, подекуди з прохолодою, поривчастим вітром та зниженим атмосферним тиском.

У першій половині тижня в більшості областей очікується нестійкий характер погоди. Подекуди дощі йтимуть у супроводі гроз.

У другій половині – погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та лінії нестійкості. Як наслідок, дощова погода збережеться. Однак, інтенсивність та кількість опадів вже буде нерівномірною.

Додамо, що за прогнозом Кібальчича, опади, ймовірно стихнуть наприкінці тижня.

У неділю, 18 червня, переважно без опадів, лише у Криму та на крайньому Заході України пройдуть короткочасні дощі,

– зазначив Кібальчич.

Зауважимо, що за його прогнозом, цього тижня значної літньої спеки ще не буде. Лише у п'ятницю подекуди, ймовірно, пригріє до +30.