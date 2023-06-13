Сколько еще дней будет лить, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом информирует 24 Канал.

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Сколько еще в Украине будет лить

Кибальчич отметил, что вторая декада июня в Украине будет дождливая. Кроме того, кое-где с прохладой, порывистым ветром и пониженным атмосферным давлением.

В первой половине недели в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды. Кое-где дожди будут идти в сопровождении гроз.

Во второй половине недели погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления и линии неустойчивости. Как следствие, дождливая погода сохранится. Однако интенсивность и количество осадков уже будет неравномерным.

Добавим, что по прогнозу Кибальчича, осадки, вероятно, стихнут в конце недели.

В воскресенье, 18 июня, преимущественно без осадков, только в Крыму и на крайнем Западе Украины пройдут кратковременные дожди,

– отметил Кибальчич.

Заметим, что, по его прогнозу, на этой неделе значительной летней жары еще не будет. Лишь в пятницу кое-где, вероятно, пригреет до +30.