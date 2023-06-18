Коли ж чекати підвищення температури, скільки градусів прогнозують і де буде найтепліше, розповідає 24 Канал.

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Потепління по всій Україні

У неділю, 18 червня, літньої спеки ще не буде. У більшості західних областей стовпчики термометрів вдень сягатимуть лише +19...+21. На ніч же прогнозували +12...+14. Зауважимо, що сьогодні продовжаться дощі. Окрім того, подекуди очікуються грози.

Тим часом на Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині, ймовірно, вже буде +29, а на Черкащині +30.

За орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, вдень 20 червня очікується щонайменше 25 градусів тепла. У багатьох регіонах вже буде +29 в тіні.

Прогноз погоди на 20 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Щонайменше декілька днів у частині областей ще будуть дощі. Короткочасні, але подекуди з грозою.