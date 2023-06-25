Скільки ще литиме, і в яких областях можливі опади наступного тижня, раніше у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі у червні ще будуть

За орієнтовними прогнозами Укргідрометцентру, наступного тижня спостерігатиметься схожа тенденція, як на поточному. Яскраво виражених процесів немає.

Це буде малоградієнтне поле. Відповідно над Заходом знову ж таки буде утримуватися нестабільна атмосфера. Розвиток купчасто-дощових хмар все ж таки може бути ще й на наступному тижні,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас додала, що в решті областей інтенсивність і територія поширення дощів менші. Все ж таки там переважатиме погода без опадів.

Також синоптикиня пояснила, що для літа це типова погода, нічого аномального немає. Дощі мають переважно локальний характер. Тобто в одному місці можуть бути дуже інтенсивні опади, тим часом в іншому, буквально за кілька кілометрів, вже більш спокійного характеру або взагалі сонячно.

Прогноз погоди на 26 червня / Скриншот з Укргідрометцентру