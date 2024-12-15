Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на неделю
Метеоролог писал, что в ближайшие дни в Украине ожидается ветреная погода с периодическим выпадением снега, мокрого снега и дожди. Все из-за активизации циклонов и атмосферных фронтов из северной части Атлантики.
Кстати, во всех регионах существенно повысится температура воздуха, особенно на Западе и Юге.
Прогноз на 16 – 22 декабря
- В понедельник, 16 декабря, ожидается снег, мокрый снег, днем с дождем. Кое-где налипание мокрого снега, метель, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью 5 – 10 метров в секунду. Днем юго-западный, 15 – 20 метров на секунду, местами по Украине порывы 23 – 26 метров на секунду. Ночью -4 – +1, днем -1 – +4 градуса. На Юге, Западе и в центральных областях +2 – +7.
- Во вторник сохранится неустойчивая погода. Будет идти мокрый снег и дождь. На Левобережье местами налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, 15 – 20 метров на секунду. Днем западный, 9 – 14 метров в секунду, в центральных и западных регионах порывы 15 – 20 метров в секунду. В течение суток температура будет колебаться в пределах +1 – +6 градусов, однако, в южных, центральных и восточных областях +2 – +7. Днем на Юге даже +6 – +11.
- Ночью среды в Приазовье и местами на Западе небольшой дождь. В остальных областях Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 7 – 12 метров в секунду. Ночью возможны отдельные порывы, 15 – 17 метров на секунду. Ночью -1 – +4 градуса, днем +1 – +6. На Юге и местами Западе +3 – +8, днем +6 – +11.
- В четверг, 19 декабря, ночью на Севере, днем также на Востоке небольшие осадки, – снег, мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. На Левобережье ночью -1 – -6, днем 0 – +5 градусов. В остальных областях 0 – +5 и +5 – +10 градусов соответственно.
- В пятницу на Западе и местами Севере небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +1 – +6 градусов, днем +6 – +11. В Карпатах около 0 градусов.
- В субботу, 21 декабря, кое-где в Украине дожди с мокрым снегом. Только на Западе, крайнем Востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -2 +3 градуса. Днем +2 – +7, в Крыму до +12. Впрочем, в Карпатах в течение суток -3 – -8 градусов.
- В воскресенье, 22 декабря, на Севере и Западе преимущественно без осадков, на остальной территории – дожди, местами с мокрым снегом. Также в отдельных населенных пунктах возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -2 – +3 градуса. Днем +2 – +7. В Карпатах ночью -4 – -9. Днем -1 – -6 градусов.