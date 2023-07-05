В четверг по всей Украине ожидается переменная облачность. Жители нескольких регионов смогут немного отдохнуть от жары благодаря осадкам.

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Где в Украине пройдут дожди

На Западе, Севере и в большинстве областей Центра днем ожидаются кратковременные дожди. Также там возможны грозы. Из-за осадков Укргидрометцентр объявил в этих регионах I уровень опасности. На остальной территории никаких осадков не ожидается.

Синоптики предупредили об I уровне опасности 6 июля / Карта Укргидрометцентра

Ночная температура в большинстве регионов составит +15…+20. А на Юге и Востоке ночью может быть до 23 градусов тепла. Днем на Западе и в Житомирской области столбики термометров будут показывать +23…+28. В Карпатах будет немного прохладнее – от 17 до 22 градусов тепла. На Севера, Центре и Востоке ожидается жара. Днем там будет +29…+34. А на Юге будет еще жарче. Там дневная температура может подняться до 37 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3 – 5 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +30...+32

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +29...+31

Одесса – +33...+35

Николаев – +34...+36

Херсон – +34...+36

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +33...+35

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +32...+34

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34



Прогноз погоды на 6 июля / Карта Укргидрометцентра