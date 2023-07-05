У четвер по всій Україні очікується мінлива хмарність. Жителі кількох регіонів зможуть трішки перепочити від спеки завдяки опадам.

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Де в Україні пройдуть дощі 6 липня

На Заході, Півночі та у більшості областей Центру вдень очікуються короткочасні дощі. Також там можливі грози. Через опади Укргідрометцентр оголосив у цих регіонах I рівень небезпеки. На решті території жодних опадів не очікується.

Синоптики попередили про I рівень небезпеки 6 липня / Карта Укргідрометцентру

Нічна температура у більшості регіонів становитиме +15…+20. А на Півдні та Сході вночі може бути до 23 градусів тепла. Вдень на Заході та у Житомирській області стовпчики термометрів показуватимуть +23…+28. У Карпатах буде трохи прохолодніше – від 17 до 22 градусів тепла. На Півночі, Центрі та Сході очікується спека. Вдень там буде +29…+34. А на Півдні буде ще спекотніше. Там денна температура може піднятися до 37 градусів.

Вітер очікується південно-східний зі швидкістю 3 – 5 метрів за секунду. Під час грози можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +30...+32
  • Ужгород – +25...+27
  • Львів – +24...+26
  • Івано-Франківськ – +25...+27
  • Тернопіль – +25...+27
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – +26...+28
  • Луцьк – +24...+26
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +26...+28
  • Вінниця – +29...+31
  • Одеса – +33...+35
  • Миколаїв – +34...+36
  • Херсон – +34...+36
  • Сімферополь – +32...+34
  • Кропивницький – +33...+35
  • Черкаси – +30...+32
  • Чернігів – +30...+32
  • Суми – +30...+32
  • Полтава – +31...+33
  • Дніпро – +32...+34
  • Запоріжжя – +33...+35
  • Донецьк – +32...+34
  • Луганськ – +32...+34
  • Харків – +32...+34


Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру