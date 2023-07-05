У четвер по всій Україні очікується мінлива хмарність. Жителі кількох регіонів зможуть трішки перепочити від спеки завдяки опадам.

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Де в Україні пройдуть дощі 6 липня

На Заході, Півночі та у більшості областей Центру вдень очікуються короткочасні дощі. Також там можливі грози. Через опади Укргідрометцентр оголосив у цих регіонах I рівень небезпеки. На решті території жодних опадів не очікується.

Синоптики попередили про I рівень небезпеки 6 липня / Карта Укргідрометцентру

Нічна температура у більшості регіонів становитиме +15…+20. А на Півдні та Сході вночі може бути до 23 градусів тепла. Вдень на Заході та у Житомирській області стовпчики термометрів показуватимуть +23…+28. У Карпатах буде трохи прохолодніше – від 17 до 22 градусів тепла. На Півночі, Центрі та Сході очікується спека. Вдень там буде +29…+34. А на Півдні буде ще спекотніше. Там денна температура може піднятися до 37 градусів.

Вітер очікується південно-східний зі швидкістю 3 – 5 метрів за секунду. Під час грози можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +30...+32

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +29...+31

Одеса – +33...+35

Миколаїв – +34...+36

Херсон – +34...+36

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +33...+35

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +31...+33

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +32...+34



Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру