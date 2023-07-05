У четвер по всій Україні очікується мінлива хмарність. Жителі кількох регіонів зможуть трішки перепочити від спеки завдяки опадам.
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Де в Україні пройдуть дощі 6 липня
На Заході, Півночі та у більшості областей Центру вдень очікуються короткочасні дощі. Також там можливі грози. Через опади Укргідрометцентр оголосив у цих регіонах I рівень небезпеки. На решті території жодних опадів не очікується.
Синоптики попередили про I рівень небезпеки 6 липня / Карта Укргідрометцентру
Нічна температура у більшості регіонів становитиме +15…+20. А на Півдні та Сході вночі може бути до 23 градусів тепла. Вдень на Заході та у Житомирській області стовпчики термометрів показуватимуть +23…+28. У Карпатах буде трохи прохолодніше – від 17 до 22 градусів тепла. На Півночі, Центрі та Сході очікується спека. Вдень там буде +29…+34. А на Півдні буде ще спекотніше. Там денна температура може піднятися до 37 градусів.
Вітер очікується південно-східний зі швидкістю 3 – 5 метрів за секунду. Під час грози можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +30...+32
- Ужгород – +25...+27
- Львів – +24...+26
- Івано-Франківськ – +25...+27
- Тернопіль – +25...+27
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +26...+28
- Луцьк – +24...+26
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +26...+28
- Вінниця – +29...+31
- Одеса – +33...+35
- Миколаїв – +34...+36
- Херсон – +34...+36
- Сімферополь – +32...+34
- Кропивницький – +33...+35
- Черкаси – +30...+32
- Чернігів – +30...+32
- Суми – +30...+32
- Полтава – +31...+33
- Дніпро – +32...+34
- Запоріжжя – +33...+35
- Донецьк – +32...+34
- Луганськ – +32...+34
- Харків – +32...+34
Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру