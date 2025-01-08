Как долго еще будет аномальное тепло, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Аномальное тепло в январе

Кибальчич писал, что потепление связано с активным поступлением теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения. Температура существенно возрастет. Даже не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах.

Синоптик прогнозировал на среду, 8 января, ночью +1 – +6 градусов, днем +3 – +8, центральных и южных областях +9 – +14.

В четверг ночью -2 – +3, днем +4 – +9. Однако в центральных, южных и западных регионах +8 – +13.

В пятницу, 10 января, температура воздуха ночью ожидается в пределах +2 – +7 градусов, днем +8 – +13, в Крыму местами +14 – +16.

В субботу на Западе в течение суток -1 – +4 градуса. На остальной территории Украины ночью +2 – +7, днем +6 – +11. В Крыму даже до +12 – +17. Только в Карпатах в течение суток -1 – -6 градусов.

В воскресенье, 12 января, на Западе и Севере ночью -4 – +1, днем -1 – +4 градуса. На остальной территории нашего государства ночью ожидается +2 – +7 градусов, днем +3 – +8. Однако, в Крыму и Приазовье местами еще до +10 градусов.