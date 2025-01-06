Когда будет потепление и какую самую высокую температуру ждать, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Аномальное тепло в январе: когда и где еще пригреет до +17 градусов

Потепление в Украине

Синоптики прогнозировали на ночь 6 января -3 – -8 градусов мороза, днем от -1 до +4. Впрочем, на Прикарпатье и Юге, кроме Закарпатья, +4 – +10 градусов.

В течение 7 – 8 января в Украине повышение температуры ночью до 0 – +6 градусов, днем до +4 – +10, на Прикарпатье и Юге до +7 – +13 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Интересно, что абсолютный максимум, который за всю историю наблюдений фиксировали в Украине в январе, достигает +10 – +18 градусов. В Крыму до +21. Между тем в Черниговской и Сумской области и на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.