Коли буде потепління і яку найвищу температуру чекати, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

Синоптики прогнозували на ніч 6 січня -3 – -8 градусів морозу, вдень від -1 до +4. Втім, на Прикарпатті та Півдні, окрім Закарпаття, +4 – +10 градусів.

Протягом 7 – 8 січня в Україні підвищення температури вночі до 0 – +6 градусів, вдень до +4 – +10, на Прикарпатті та Півдні до +7 – +13 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Цікаво, що абсолютний максимум, який за всю історію спостережень фіксували в Україні у січні, сягає +10 – +18 градусів. У Криму до +21. Тим часом у Чернігівській і Сумській області та на високогір'ї Карпат +8 – +9 градусів.