Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики сделали прогноз погоды на трое суток. Отметили, 7 января без осадков. Только на Востоке и Северо-Востоке ночью небольшой мокрый снег с дождем.

8 – 9 января в Украине, кроме Юга, небольшой, ночью 8 января на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь и мокрый снег,

– отметили в Укргидрометцентре.

Также ночью вторника на дорогах Украины, кроме Юга, местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5 – 12 метров в секунду. Однако днем 8 января в восточных и юго-восточных областях, 9 января в западных и северных – местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4 до -2 градусов, на крайнем Юге +1 – +7. Днем в Украине +3 – +9, но в южной части, 7 января также на Прикарпатье +8 – +13 градусов.