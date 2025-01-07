Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики зробили прогноз погоди на три доби. Зазначили, 7 січня без опадів. Тільки на Сході й Північному Сході вночі невеликий мокрий сніг з дощем.

8 – 9 січня в Україні, крім Півдня, невеликий, вночі 8 січня на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ та мокрий сніг,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Також вночі вівторка на дорогах України, крім Півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та південний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, вдень 8 січня у східних і південно-східних областях, 9 січня у західних і північних – подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі від +4 до -2 градусів, на крайньому Півдні +1 – +7. Вдень в Україні +3 – +9, але в південній частині, 7 січня також на Прикарпатті +8 – +13 градусів.