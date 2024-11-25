Где и когда именно ждать осадков, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Эксперт рассказала, что сегодня и завтра, 26 ноября, у нас имеет влияние еще гребень антициклона с северо-востока. Поэтому в большинстве областей без осадков.

Только завтра на Луганщине, Донетчине и в Крыму, а в среду – в западных, северных и Харьковской областях может быть небольшой мокрый снег и дождь, но он достаточно локальный. Какой-то такой интенсивности, снегопадами это совершенно не назовешь. Немного где-то может быть смешанная фаза осадков,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах сохраняется гололедица.

По прогнозу Укргидрометцентра, ближайшие два дня температура воздуха будет достаточно низкой, особенно в ночные часы, благодаря прояснениям.

Ночью -2 – -8 градусов. На крайнем Западе и Юго-Востоке лишь немного выше, – ночью около 0 градусов. Днем от -3 до +3 градусов,

– рассказала Наталья Птуха.

Заметила, еще в западных областях, в Одесской области и в Крыму днем несколько теплее, в частности, +1 – +7 градусов.

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Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о прогнозах на зиму, – ждать ли сильных морозов и снегопадов в декабре, и какой может быть погода на Николая, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.