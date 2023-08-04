Следует сказать, что в этом году, в принципе, лето достаточно жаркое – стоит быть осторожным. Скажем, избегайте долгого пребывания на солнце. Вместе с тем отлично, что после сильной жары приходят осадки. Однако посчастливится 5 августа ощутить последождевую летнюю свежесть только украинцам в западных областях.
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Погода по регионам Украины
Акцентируем, что на Западе не будет шквальных дождей. Ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов по Цельсию, а днем ожидается тепло от 28 до 33 градусов.
На территории остальной страны – в частности на Востоке, Центре, Севере и Юге – погода будет сухая и жаркая. Температура ночью будет немного выше, чем на Западе – от 18 до 23 градусов. А днем отметки на термометрах поднимутся на уровень от 31 до 36 градусов.
В целом по всей территории нашего государства местами возможны порывы восточного ветра со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура в крупнейших городах
- Киев – +32...+34
- Ужгород – +30...+32
- Львов – +29...+31
- Ивано-Франковск – +29...+31
- Тернополь – +30...+32
- Черновцы – +31...+33
- Хмельницкий – +30...+32
- Луцк – +31...+32
- Ровно – +31...+33
- Житомир – +32...+34
- Винница – +32...+34
- Одесса – +33...+35
- Николаев – +34...+36
- Херсон – +34...+36
- Симферополь – +33...+35
- Кропивницкий – +33...+35
- Черкассы – +33...+35
- Чернигов – +32...+34
- Сумы – +31...+33
- Полтава – +32...+34
- Днепр – +33...+35
- Запорожье – +34...+36
- Донецк – +31...+33
- Луганск – +31...+33
- Харьков – +32...+34
Погода по Украине 5 августа 2023 года / Карта Укргидрометцентра