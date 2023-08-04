Слід сказати, що цьогоріч, у принципі, літо досить спекотне – варто бути обережним. Скажімо, уникайте довгого перебування на сонці. Разом з тим чудово, що після сильної жари приходять опади. Однак пощастить 5 серпня відчути післядощову літню свіжість лише українцям у західних областях.
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Погода по регіонах України
Акцентуємо, що на Заході не буде шквальних дощів. Очікується мінлива хмарність з короткочасними опадами. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 19 градусів за Цельсієм, а вдень очікується тепло від 28 до 33 градусів.
На території решти країни – зокрема на Сході, Центрі, Півночі та Півдні – погода буде суха та спекотна. Температура вночі буде трохи вищою, аніж на Заході – від 18 до 23 градусів. А от вдень позначки на термометрах піднімуться на рівень від 31 до 36 градусів.
Загалом по всій території нашої держави місцями можливі пориви східного вітру зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.
Температура в найбільших містах
- Київ – +32...+34
- Ужгород – +30...+32
- Львів – +29...+31
- Івано-Франківськ – +29...+31
- Тернопіль – +30...+32
- Чернівці – +31...+33
- Хмельницький – +30...+32
- Луцьк – +31...+32
- Рівне – +31...+33
- Житомир – +32...+34
- Вінниця – +32...+34
- Одеса – +33...+35
- Миколаїв – +34...+36
- Херсон – +34...+36
- Сімферополь – +33...+35
- Кропивницький – +33...+35
- Черкаси – +33...+35
- Чернігів – +32...+34
- Суми – +31...+33
- Полтава – +32...+34
- Дніпро – +33...+35
- Запоріжжя – +34...+36
- Донецьк – +31...+33
- Луганськ – +31...+33
- Харків – +32...+34
Погода по Україні 5 серпня 2023 року / Карта Укргідрометцентру